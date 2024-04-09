В партии Байдена предложили Украине сделать линию разграничения государственной границей

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Ни в Соединенных Штатах, ни в Евросоюзе уже никто не верит в украинские границы 1991 года

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил политолог Константин Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В первой половине марта (я знаю точную дату, точное время, когда и кто общался из Украины, пребывал в Вашингтоне) демократы говорили: «А давайте вы признаете нынешнюю линию фронта государственной границей, уступите эти территории, которые захватила Россия, а дальше мы выступим посредником и договоримся, что война закончится, просто вы потеряете то, что и так сейчас не контролируете». Эти разговоры вели демократы», – рассказал эксперт.

«Закулисная дипломатия в этом отношении крайне цинична и крайне неблагосклонна к Украине. Давайте говорить откровенно – ни в Европе, ни в Штатах никто не верит в границы 91-го года. Никто, ни один человек, даю гарантию. Ни один человек всерьез не верит в границы 91-го года», – заявил Бондаренко.