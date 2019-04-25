В партии Ляшко раскол из-за Зеленского

25.04.2019, Киев, Семен Дорошенко

В Радикальной партии Олега Ляшко возник раскол по отношению к избранному президенту Владимиру Зеленскому, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщает киевское издание УНН.

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По данным издания, в то время, как лидер радикалов Олег Ляшко “угрожает” Владимиру Зеленскому “бессонными ночами”, другой представитель РПЛ Сергей Рыбак создает межфракционное объединение в поддержку нового президента.

Так, 22 апреля, Ляшко в кулуарах ВР сделал заявление о том, что РПЛ может уйти в оппозицию к Зеленскому в случае, если новый орезидент “будет работать против Украины”.

“Мы будем к нему в такой оппозиции, что он будет спать с открытыми глазами и просыпаться среди ночи в холодном поту”, – сказал главный радикал.

Вместе с тем, радикал Рыбалка заявил о создании в парламенте нового межфракционного объединения “Независимость и развитие” в поддержку Зеленского и задекларировал свою готовность помогать новоизбранному президенту.

“Я знаю настроения прогрессивных коллег – в условиях смены власти Верховная Рада не должна быть бездеятельной. И если новый президент не имеет опыта и четкой программы – мы ему поможем.

Огромная поддержка Зеленского свидетельствует: люди не простили власти коррупцию и имитацию реформ … результат выборов – это шанс для нас всех объединиться и начать работать над настоящими преобразованиями, которые кардинально изменят жизнь людей”, – заявил Рыбалка, комментируя свою инициативу с объединением.