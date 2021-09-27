В партии Меркель объявили о катастрофе по итогам выборов

27.09.2021 09:44 (Мск), Москва, Олег Кравцов

По итогам состоявшихся вчера парламентских выборов в Германии блок ХДС/ХСС показал худший результат в своей истории.

Об этом свидетельствуют предварительные данные после подсчета 100 процентов голосов, передает корреспондент «ПолитНавигатора»

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Победителем выборов с результатом 25,7% стала СДПГ, ХДС/ХСС — на втором месте (24,1%). На третье место выходит наиболее непримиримо настроенная по отношению к РФ партия «Зеленые», получившая 14,8%. Свободная демократическая партия (СвДП) набрала 11,5%, за ней идет «Альтернатива для Германии» (10,3%). Партия «Левые» не преодолела пятипроцентный барьер, но попадает в парламент благодаря победам в округах.

Как сообщили в ЦИК Германии, в новом бундестаге будет 735 депутатов. СДПГ получит 206 мандатов, ХДС/ХСС — 196, «Зеленые» – 118, СвДП — 92, «Альтернатива для Германи» – 83, «Левые» – 39. Также в парламенте будет один депутат от Ассоциации избирателей Южного Шлезвига.

Замглавы фракции ХДС/ХСС Гитта Коннеман не могла скрыть разочарования после оглашения результатов.

«Это катастрофа для ХДС и ХСС. Мы на пути к тому, чтобы потерять статус народной партии», считает Коннеман.

До этих выборов худший результат в истории ХДС показала на выборах 1949 года – 25,2%.

Теперь предстоят переговоры о создании коалиции. Немецкий политолог Александр Рар считает, что переговоры будут очень непростыми.

«Для социал-демократов Германии сегодня победоносный день. Шольц получил больше голосов, чем Лашет. Госпожа Швезиг выиграла земельные выборы в Мекленбург Передней Померании. Не забудем, что она обеспечила зеленый свет Северному потоку 2. В Берлине бургомистром вероятно станет госпожа Гифай, тоже социал-демократка. Зеленые наверняка попадут в будущее федеральное правительство, но с гораздо худшем результатом, чем предполагалось. Госпожа Бербок не обеспечила зеленым ожидаемую победу. Теперь ее могут не пустить в кресло министра иностранных дел. Но МИД все равно пойдет к зеленым», – пишет эксперт в своем телеграм-канале.

«Немцев ждут изнурительные переговоры четырех партий о создании правительства. Лашет и Шольц будут обхаживать, умолять лидера Свободных демократов Линднера поддержать именно их. И Линднер предпочитает союз с Лашетом. Вероятно Германией будет управлять коалиция ХДС/ХСС-Зеленые-СДП. Канцлером тогда станет Лашет. Но Шольц на один процент опережает Лашета. С какой кстати канцлером станет не первый а второй? Остается неопределенность», – указывает Рар.