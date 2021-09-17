В партии «ОПЗЖ» раскол – Кива набросился на Бойко

17.09.2021 18:26 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Депутат Верховной рады от «ОПЗЖ» Илья Кива обвинил одного из лидеров своей партии Юрия Бойко в том, что он продал франшизу партии местному бизнесмену для участия в перевыборах в Карловский горсовет Полтавской области.

Соответствующую видеозапись опубликовал в своем Telegram-канале украинский журналист Андрей Павловский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В Полтавской области в Карловском районе назначены перевыборы. По решению Стратсовета было распределение в области ответственности между крылом Рабиновича-Медведчука и Бойко-Лёвочкина. Решением Стратсовета Карловский район ушёл под юрисдикцию и ответственность депутата Ильи Кивы. Так как в Карловке были назначены перевыборы, я начал подготовку и формирование команды и депутатского корпуса, который должен участвовать в этих перевыборах», – объяснил он.

Илья Кива подчеркнул, что глава Полтавской облорганизации «ОПЗЖ» Олег Сазонов, который является номинальным руководителем области, продал франшизу партии местному бизнесмену.

«Сколько это будет продолжаться? Что мне ещё нужно говорить и сделать, чтобы мои действия не обнулялись коммерческими интересами отдельных п**арасов», – истерит парламентарий.

Илья Кива недоволен, что ответственным за этот район назначен он, а коррупционными схемами занимается другой депутат.

«Сегодня Сазонов в телефонном режиме подтвердил, что финансовая сделка по продаже франшизы была согласована лично с вами… Местные выборы в Полтавской области заведомо слили. Наведите порядок, потому что в этом бардаке существовать уже невозможно», – обвинил Кива одного из руководителей партии Юрия Бойко.

Андрей Павловский пояснил, что эту видеозапись Илья Кива записал и скинул во внутренний чат «ОПЗЖ», однако коллеги по партии сделали истерику публичной.

Комментируя произошедшее, беглый крымский экономист Андрей Клименко выразил уверенность, что в партии «ОПЗЖ» уже произошёл серьёзный раскол, и это неминуемо скажется на балансе сил в парламенте.

«Такими темпами скоро «франшизы» не будет, а будет очередной раскол на бело-голубом фланге. Этому флангу, собственно, и не привыкать. К тому все идет. Ключевой вопрос – что будет с фракцией «ОПЗЖ» в Раде. Достаточно немаленькой по нынешним меркам времен монобольшинства. Пойдут по пути «Голоса»? Интересные полярные истории», – написал он в соцсети.