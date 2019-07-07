В партии Тимошенко – депресняк, у Тягнибока – еще хуже

07.07.2019, Киев, Владимир Гладков

Возвращение российской делегации в ПАСЕ без каких-либо условий произошло вопреки старым резолюциям самой же ассамблеи.

Об этом в эфире украинского телеканала «ZIK» заявил депутат от «Батькивщины» Сергей Власенко.

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«Действительно, возвращение русских готовилось давно, но вопрос в том, что русских вернули без каких-либо к ним санкций! Нарушая все резолюции самой Парламентской Ассамблеи. Если ПАСЕ в своих резолюциях обозначила: Россия – агрессор по отношению к Украине, Крым оккупирован незаконно, на Донбассе присутствует РФ в разных формах – военных, финансовых и других, при этом были резолюции, в которых стоял чёткий перечень действий, которые должна сделать РФ для того, чтобы в полном объёме возобновились права её делегации», – с горечью констатировал Власенко.

Однако депутат от «Свободы» Андрей Ильенко был настроен ещё пессимистичнее тимошенковца.

«Событие очень нехорошее для нашего государства, то, что российская делегация вернулась без выполнения хотя бы одного из требований, которые ставил Совет Европы, и мы сейчас очень много говорить об этом можем, кто больше виноват: бывший президент, действующий, делегацию – каждая политсила будет говорит какую-то свою версию, и что-то в этом будет правдой, что-то притянутым за уши. Мне кажется, нам надо говорить о том, как нам дальше быть как государству, всем украинцам», – заявил тягнибоковец.

«Потому что это очень нехороший первых звоночек, это означает, что завтра будет стоять вопрос о полном снятии санкций против России. Потому что это уже первый шаг. И что нам надо делать для того, чтобы этого не допустить, чтобы не остаться с Россией один на один», – добавил Ильенко.