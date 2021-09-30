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30.09.2021 20:48 (Мск), Москва, Елена Острякова
 
Дзен, Общество, Оппозиция, Политика, Политические диверсии, Провокации, Россия, Скандал, экстремизм
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В партии «Яблоко» выдвинули идею по подрыву электронного голосования в России

Чтобы «контролировать» систему государственного дистанционного голосования, нужно создать параллельную систему электронного голосования «под контролем...

Чтобы «контролировать» систему государственного дистанционного голосования, нужно создать параллельную систему электронного голосования «под контролем общественности».

Об этом на пресс-конференции в Москве заявила представитель партии «Яблоко» Марина Литвинович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В этой ситуации будет разумным создавать параллельное электронное голосование, которое контролировало бы тот результат, который человек отсылает в систему электронного голосования. Это своеобразная система контроля, параллельная системе электронного голосования. Тоже основанная на блокчейне, но которая бы имела большую прозрачность и была бы создана общественными силами, а не государством. Потому что доверия к системе государственного электронного голосования нет», – рассуждает Литвинович.

Напомним, по итогам недавних выборов в Госдуму РФ результаты на мажоритарных округах Москвы изменились после публикации результатов электронного голосования. В результате лидировавшие там коммунисты проиграли депутатские мандаты.

Они агитировали против электронного голосования, поэтому там оказалось больше сторонников «Единой России». Теперь КПРФ требует отменить результаты голосования по Москве. К ним примкнули либералы вроде Литвинович, которая с треском проиграла свой округ даже без электронного, зато теперь выступает с оригинальными инициативами.

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