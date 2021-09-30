В партии «Яблоко» выдвинули идею по подрыву электронного голосования в России

30.09.2021 20:48 (Мск), Москва, Елена Острякова

Чтобы «контролировать» систему государственного дистанционного голосования, нужно создать параллельную систему электронного голосования «под контролем общественности».

Об этом на пресс-конференции в Москве заявила представитель партии «Яблоко» Марина Литвинович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В этой ситуации будет разумным создавать параллельное электронное голосование, которое контролировало бы тот результат, который человек отсылает в систему электронного голосования. Это своеобразная система контроля, параллельная системе электронного голосования. Тоже основанная на блокчейне, но которая бы имела большую прозрачность и была бы создана общественными силами, а не государством. Потому что доверия к системе государственного электронного голосования нет», – рассуждает Литвинович.

Напомним, по итогам недавних выборов в Госдуму РФ результаты на мажоритарных округах Москвы изменились после публикации результатов электронного голосования. В результате лидировавшие там коммунисты проиграли депутатские мандаты.

Они агитировали против электронного голосования, поэтому там оказалось больше сторонников «Единой России». Теперь КПРФ требует отменить результаты голосования по Москве. К ним примкнули либералы вроде Литвинович, которая с треском проиграла свой округ даже без электронного, зато теперь выступает с оригинальными инициативами.