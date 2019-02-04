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04.02.2019, Киев, Ольга Козаченко
 
Выборы, Политика, Украина
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В партии Яценюка ложатся под Тимошенко

Те политики, которые несколько лет назад конфликтовали с лидером украинской партии “Батькивщина”, сегодня начали сотрудничать с Юлией Тимошенко.

Об этом заявил бывший украинский журналист, депутат Верховной рады Мустафа Найем, мнение которого приводит киевский журнал “Новое время”.

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“Те люди, которые еще четыре года назад с Тимошенко воевали, тот же Народный фронт, уже сегодня очень комфортно чувствуют себя в ее офисе на Туровской, помогая выстраивать президентскую кампанию. Например, вся группа депутата от НФ Николая Мартыненко. Неспроста ходят слухи о договоренностях между Тимошенко и ее бывшим однопартийцем, а ныне главой МВД Арсеном Аваковым”, – сказал депутат.

Напомним, что партия “Народный фронт” была сформирована бывшими соратниками Юлии Тимошенко, перебежчиками из “Батькивщины”, которая едва преодолела проходной барьер на досрочных парламентских выборах 2014 года. Но сегодня рейтинг НФ не превышает одного процента, тогда как партия Тимошенко вышла в лидеры электоральных предпочтений.

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