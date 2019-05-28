В партии Яценюка-Парубия-Турчинова еще думают, идти ли на выборы, где им ничего не светит
Партия “Народный фронт” Арсения Яценюка, Андрея Парубия и Александра Турчинова пока не определилась, пойдет ли на досрочные парламентские выборы и в каком именно формате, передает корреспондент ПолитНавигатора.
Об этом заявил председатель фракции “Народный фронт” Максим Бурбак журналистам киевского издания УНН.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости
“Еще не определились, еще идут обсуждения, в ближайшее время мы вам сообщим”, – отметил Бурбак, отвечая на вопрос, в каком формате пойдет НФ на выборы. Также он добавил, что Арсений Яценюк не будет идти по мажоритарному округу, а переговоры о формате участия в выборах с Александром Турчиновым до сих пор продолжаются.
“Через две недели уже начнется активная фаза кампании и мы видим, что не успеваем переформатироваться, хотя с юридической точки зрения указ (президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады – ред.) является антиконституционным и выборы должны быть очередными в октябре этого года. Не успеваем переформатироваться, но это не отнимает права у наших депутатов идти по мажоритарным округам”, – считает глава фракции.
Напомним, согласно соцопросам ведущих социологических фирм Народный фронт имеет рейтинг менее 1 % и не попадает в новую Раду ни при каких условиях.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.