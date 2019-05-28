28.05.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
politics, Выборы, Политика, Украина
Просмотров:

В партии Яценюка-Парубия-Турчинова еще думают, идти ли на выборы, где им ничего не светит

Партия “Народный фронт” Арсения Яценюка, Андрея Парубия и Александра Турчинова пока не определилась, пойдет ли на досрочные парламентские выборы и в каком именно формате, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом заявил председатель фракции “Народный фронт” Максим Бурбак журналистам киевского издания УНН.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

“Еще не определились, еще идут обсуждения, в ближайшее время мы вам сообщим”, – отметил Бурбак, отвечая на вопрос, в каком формате пойдет НФ на выборы. Также он добавил, что Арсений Яценюк не будет идти по мажоритарному округу, а переговоры о формате участия в выборах с Александром Турчиновым до сих пор продолжаются.

“Через две недели уже начнется активная фаза кампании и мы видим, что не успеваем переформатироваться, хотя с юридической точки зрения указ (президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады – ред.) является антиконституционным и выборы должны быть очередными в октябре этого года. Не успеваем переформатироваться, но это не отнимает права у наших депутатов идти по мажоритарным округам”, – считает глава фракции.

Напомним, согласно соцопросам ведущих социологических фирм Народный фронт имеет рейтинг менее 1 % и не попадает в новую Раду ни при каких условиях.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,








За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Май 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть