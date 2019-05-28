В партии Яценюка-Парубия-Турчинова еще думают, идти ли на выборы, где им ничего не светит

28.05.2019, Киев, Семен Дорошенко

Партия “Народный фронт” Арсения Яценюка, Андрея Парубия и Александра Турчинова пока не определилась, пойдет ли на досрочные парламентские выборы и в каком именно формате, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом заявил председатель фракции “Народный фронт” Максим Бурбак журналистам киевского издания УНН.

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“Еще не определились, еще идут обсуждения, в ближайшее время мы вам сообщим”, – отметил Бурбак, отвечая на вопрос, в каком формате пойдет НФ на выборы. Также он добавил, что Арсений Яценюк не будет идти по мажоритарному округу, а переговоры о формате участия в выборах с Александром Турчиновым до сих пор продолжаются.

“Через две недели уже начнется активная фаза кампании и мы видим, что не успеваем переформатироваться, хотя с юридической точки зрения указ (президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады – ред.) является антиконституционным и выборы должны быть очередными в октябре этого года. Не успеваем переформатироваться, но это не отнимает права у наших депутатов идти по мажоритарным округам”, – считает глава фракции.

Напомним, согласно соцопросам ведущих социологических фирм Народный фронт имеет рейтинг менее 1 % и не попадает в новую Раду ни при каких условиях.