28.09.2019, Киев, Игорь Петров
 
Киев, Политика, Украина
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В партии Зеленского начался первый раскол

Внутри партии «Слуга народа» уже оформился раскол на три группы влияния. Разногласия между которыми уже привели к пробуксовке с принятием в Верховной Раде закона о столице, который должен положить старт досрочным выборам в Киеве.

Об этом в эфире канала PolitWera заявил Андрей Золотарев, политический консультант, руководитель Центра «Третий сектор», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я их (группы внутри «Слуги народа») делю на «коломойских» и «зеленских». Ну, там еще соросята есть. Могли бы и мартышек из Африки завезти (чтобы те голосовали за законы).

Парламент должен быть парламентом, это то место, где должна быть какая-то дискуссия, а  когда идет штамповка… но этот принтер уже дал сбой. На первом же месяце работы.

Я  на этой неделе ожидал закона о столице. Остается еще неделя, и дальше этот блицкриг с захватом Киева Богданом забуксует. Причина – в том, что нет единства.

Есть три позиции внутри фракции по законопроекту о столице. И пока не могут найти компромисс. Но это – лиха беда начало, дальше будет больше», – сказал эксперт.

В настоящий момент в Верховной Раде зарегистрировано несколько законопроектов о столице (причем, два – представителями партии «Слуга народа»). Проекты законов определяют дату досрочных выборов в Киеве, число депутатов Киевсовета и порядок избрания градоначальника, его полномочия, структуру местной власти.

Команда Зеленского ранее инициировала смещение действующего мэра Киева Виталия Кличко, он пытается сохранить рычаги управления столицей.

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