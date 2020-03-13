В партии Зеленского начинается бунт против инициативы Козака-Ермака

13.03.2020, Киев, Михаил Рябов

Депутаты Верховной рады из фракции «Слуга народа» стали публиковать на своих страницах заявления о несогласии с последними договорённостями о возможности начала прямого диалога с ЛДНР, а также требованием не идти на уступки России по вопросу подачи воды в Крым.

В частности, подобное заявление уже опубликовали известные антироссийской позицией Никита Потураев, Александр Ткаченко и Богдан Яременко. По их словам, решено, что общего списка подписантов не будет- каждый член фракции размещает заявление в своем блоге по желанию, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы, народные депутаты Украины – представители политической партии «Слуга народа» не можем не обратить внимание на ряд событий вокруг переговоров с Российской Федерацией.

Разделяем обеспокоенность общественности продолжающимися заявлениями различных должностных лиц относительно возможности возобновления поставок воды в оккупированную Автономную Республику Крым; неприемлемыми заявлениями о том, что на востоке Украины происходит внутренний конфликт и др.

Не можем также не заметить одобренное представителями Украины в рамках Трехсторонней контактной группы решение о создании Консультативного совета в рамках политической подгруппы Трехсторонней контактной группы.

Тревогу вызывает тот факт, что к создаваемой Консультативного совета войдут на равных правах представители Украины и отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, как стороны консультаций.

В связи с этим считаем целесообразным заявить, что согласно положениям Закона Украины «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях» № 2268 от 2018 году Российская Федерация осуществляет временную оккупацию территорий в Донецкой и Луганской областях.

Согласно законодательству Украины, на временно оккупированной территории Украины, узурпировав выполнение властных функций, действуют оккупационные органы власти Российской Федерации.

Следовательно, украинское законодательство делает невозможным признание в любой форме любых органов власти так называемых ЛНР, ДНР, ОРДЛО и др. Все переговоры относительно обеспечения прав и интересов граждан Украины, а также относительно прекращения вооруженной агрессии должны вестись исключительно с Российской Федерацией и ее представителями.

Легитимность представителей так называемых ОРДЛО может быть признана лишь в том случае, если они предназначены законными представителями или законными органами власти нашего государства.

Мы осознаем, что создаваемый Консультативный совет является лишь совещательным органом без права принятия решений. Вместе с тем, по нашему убеждению, реализация на практике обнародованного украинскими СМИ положения об упомянутом Консультативном совете закладывает основу для того, чтобы поставить под сомнение закрепленную в законодательстве Украины позицию нашего государства о том, что на востоке Украины происходит вооруженная агрессия со стороны Российской Федерации, которая временно оккупировала Автономную Республику Крым, город Севастополь и территории в Донецкой и Луганской областях.

Такой подход может поставить под сомнение продолжение санкций наших западных партнеров. Кроме того, он никоим образом не решает составляющую конфликта на Донбассе.

В связи с этим мы обращаемся к Президенту Украины Владимиру Зеленскому о необходимости, в условиях противоречивой общественной реакции на последние Минские инициативы, предоставления поручения представителям Украины в Трехсторонней контактной группе и всем переговорщикам Украины вернуться в рамки законодательства Украины и не допустить реализации обнародованных решений относительно создания Консультативной группы в порядке и формах, которые не находят поддержку народа Украины, противоречат действующему законодательству государства и национальным интересам.

Также призываем Президента Украины Владимира Зеленского обязать делегацию Украины на переговорах с Российской Федерацией проводить на регулярной основе консультации и информировать Верховную Раду Украины относительно подходов и состояния переговоров», – говорится в заявлении, которое публикуют депутаты фракции «Слуга народа».