В партии Зеленского назвали неожиданных кандидатов по округам

09.06.2019, Киев, Семен Дорошенко

Партия “Слуга народа” ведет по мажоритарке актера студии “Квартал 95” Юрия Корявченкова (“Юзик”) и журналиста Александра Дубинского, известного своими расследованиями и блогом, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом объявили на съезде партии 9 июня, сообщает пресс-служба партии.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Первый будет баллотироваться по округу №31 в Кривом Роге, второй – по округу №94 в Киевской области, где его соперником будет самый одиозный соратник Петра Порошенко Игорь Кононенко.

Также от партии Зеленского в округе №25 (Днепр) будет баллотироваться блогер Максим Бужанский, в округе №48 (Краматорск) – адвокат Татяна Романцова, в округе №62 (Житомир) – герой Украины Игорь Герасименко, в округе №68 (Ужгород) – художник Игорь Кочут.

В округе №185 (Херсон) – гендиректор компании “Агро-Содружество” Альберт Черепаха, в округе №194 (Черкассы) – ректор Восточноевропейского университета Любовь Шпак, в округе №211 (Киев) – врач-анестезиолог Максим Перебийнос, в округе №218 (Киев) – урбанист Дмитрий Гурин.

Отметим, что рейтинг партии “Слуга народа” приближается к 50%, о чем свидетельствует социологический опрос группы “Рейтинг”, который проводился 29 мая – 3 июня 2019 года. Были опрошены 2000 человек. Ошибка репрезентативности исследования, которое проводилось методом личного формализованного интервью (face-to-face), – не более 2,2%. Фиксируемые социологами высокие рейтинги партии “Слуга народа” позволяют кандидатам от партии на округах со старта получать поддержку в 30 и более процентов голосов. Зачастую избирателю даже не важны фамилии выдвиженцев, достаточно одного названия партии.