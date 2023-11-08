В партии Зеленского предложили легализовать схему по откупу от гибели в «контнаступе»

Украинцев, которые не хотят воевать, и при этом мало зарабатывают, нужно отправлять на заработки за границу при условии, что они оттуда будут донатить на ВСУ.

Об этом на заседании Верховной рады заявил депутат «Слуги народа» Георгий Мазурашу, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если не могут определенные, там, даже мужчины, в возрасте от 18 до 60 лет, воевать – по разным причинам – кто-то не может по состоянию здоровья, по морально-волевым качествам и так далее, – то надо давать возможность работать и способствовать тому, чтобы работала экономика, потому что это поступления в бюджет и это финансирование тех же военных нужд», – сказал Мазурашу.

По его словам, тех, кто не может прокормить себя на Украине нужно выпускать из страны на заработки.

«А если кто-то не имеет здесь возможности работать за более-менее достойную зарплату, которая позволит содержать себя и семью, то пусть выезжают за границу и работают за границей, например, на условиях гарантированных взносов на ВСУ», – предложил депутат.

Он привёл пример, когда можно было выгодно для ВСУ отправить нежелающего воевать украинца за границу, а государство этим не воспользовалось.

«Житель Черновицкой области обратился с просьбой посодействовать ему выехать за границу. Я говорю, я этим не занимаюсь, не знаю вариантов. Но он говорит, я работал до этого в Австрии, там много интересных у него там работодателей. Он говорит: мои работодатели говорят, что готовы отдать шесть, нет, пять машин на ВСУ готовы отдать. То есть австрийские работодатели готовы были отдать пять машин на ВСУ, как они сказали, «чтобы освободить своего друга из украинского рабства». Представляете, как это неприятно слышать и слушать! Но знаете чем, это закончилось? Закончилось тем, что этот же гражданин приехал прямо перед полномасштабным вторжением домой и уже не смог выехать на работу обратно. Он за 6 тысяч евро, но уже официально, как он мне потом сообщил после того, как уехал, что ему даже печать поставили в паспорте, уехал в ту Австрию, и теперь, конечно, не очень имеет настроение и желание сильно помогать родному государству, которое заставило его потратить 6 тысяч евро на взятки для того, чтобы уехать из страны», – рассказал Мазурашу.