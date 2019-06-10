В партии Зеленского распродают места безвестным жуликам-коммерсантам

10.06.2019, Киев, Владимир Гладков

Президентская партия «Слуга народа» идёт на выборы не только как самая рейтинговая, но и как самая пёстрая и неоднозначная политическая сила на фоне предсказуемой массы соперников из последнего созыва украинского парламента.

Об этом на пресс-конференции в Киеве рассказал политолог Даниил Богатырёв, передает корреспондент «ПолитНавигатора»

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«Партия «Слуга народа» вторую неделю удерживает рейтинг от определившихся с выбором и намеренных участвовать в выборах около 48 процентов. Это достаточно высокий рейтинг, посмотрим, удастся ли им удержать его до выборов. Что касается списков, та же партия «Слуга народа» первую сотню своего списка, там мы видим достаточно много людей из тех, которых мы раньше видели в парламенте. Являются ли они на сто процентов новыми лицами, скорее – нет, потому что в политику нельзя прийти ниоткуда. Там есть представители экспертной среды, там есть лидеры общественного мнения, и, что прискорбно, действительно много малоизвестных бизнесменов, что наталкивает на мысль о покупке мест в списках.

У остальных политических сил, конечно, градус новизны гораздо меньше, что может сыграть в минус. Например, в той же партии «Сила и честь» в первой пятёрке находится Рефат Чубаров, который был активным участником «БПП» и поддерживал все инициативы прошлого президента. Как-то странно со стороны Смешко критиковать Порошенко и одновременно приглашать к себе в партию видных БППшников, то есть, это может отрицательно сказаться на его рейтинге», – рассказал эксперт.

«Та же история, только с меньшим градусом токсичности, касается и людей из «Самопомочи», которые также наполнили список Смешко. Пока что это не отразилось на рейтингах, но, думаю, мы это увидим, и сейчас у Смешко рейтинг на уровне проходного барьера, даже чуть ниже. У него есть все шансы пролететь мимо Рады и не повторить свой головокружительный успех, который был в первом туре президентской гонки.

Все остальные списки, в принципе, не стали сюрпризом, особенно консервативная, с точки зрения избирателей, оказалась первая десятка «ББП», никаких сюрпризов не было, то же самое относится и к «Батькивщине» Тимошенко – в принципе серьёзным сюрпризом можно назвать возврат Наливайченко, но когда-то они начинали вместе, потому это тоже прогнозируемо, и его рейтинг последнее время был далёк от проходного барьера, понятно, что ему нужно было с кем-то объединяться, куда-то вливаться. То же самое можно сказать о Таруте и других.

В принципе, все списки, кроме «Слуги народа», были вполне прогнозируемы», – добавил Богатырёв.