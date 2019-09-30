30.09.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
ЕС, Мнение, Политика, Украина
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В ПАСЕ надеются, что украинский Карлсон улетел не насовсем и еще вернется

Отсутствие делегации Украины на осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) вызывает сожаление, в ПАСЕ рассчитывают, что заявка на подтверждение полномочий украинских законодателей будет направлена в ближайшее время, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом заявила председатель ПАСЕ Лилиан Мори Паскье, сообщает сайт Совета Европы.

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“Диалог и сотрудничество с украинской делегацией для меня лично и для нас всех очень важны, потому что Украина является членом нашей организации, она должна пользоваться нашей безоговорочной поддержкой (в вопросе) защиты международного права”, — сказала Паскье. “В этом контексте я сожалею, что украинский парламент вовремя не представил заявку на (подтверждение) полномочий своей делегации на этой части сессии. Надеюсь, что Украина сделает это в ближайшее время в соответствии с нашими правилами”, — добавила она.

Ранее о том, что делегация России в ПАСЕ готова к конструктивному взаимодействию с украинскими парламентариями, со многими из них уже установлены контакты, заявил в эфире российского федерального телеканала “Россия-24” глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

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