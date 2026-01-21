Экс-замглавы ЦБ РФ иноагент Сергей Алексашенко не заслуживает быть членом так называемой «русской платформы» в Парламентской ассамблее Совета Европы, потому что он отказался пообещать «вернуть» Румынии золото.

Об этом председатель одной из групп в ПАСЕ румынский депутат Юлиан Булай заявил российским пранкерам Владимиру Кузнецову и Алексею Столярову (Вовану и Лексусу), позвонившим ему от имени высокопоставленного украинского чиновника, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я с ним встретился и спросил: когда наступит мир – и господин Путин уйдет, будете ли вы готовы отдать нам золото, которое вы у нас украли? Наше национальное достояние в 1917 году. И он ответил: нет, ни за что, забудьте об этом, мы никогда это не вернем»,- рассказал Булай.

По его словам, политэмигранты бегают в ПАСЕ, чтобы рассказать, кто из них «хороший русский», а кто плохой. Евроорган требует от них слепой покорности. Сейчас, например, наказывают террористку и иноагентку Юллию Навальную за то, что посмела капризничать.