В ПАСЕ растёт недовольство украинским цирком

29.01.2020, Москва, Михаил Рябов

Делегации серьезных стран в ПАСЕ начинают всё больше раздражаться действиями государств Прибалтики, а также Украины, бесконечно требующих введения различных санкций против России и новых ограничений прав российской делегации.

Об этом в интервью газете «Коммерсант» заявил российский сенатор, экс-посол РФ в США Сергей Кисляк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«То, что сейчас делают наши постоянные противники — это возвращение к прошлому, которое, как считает большинство членов ПАСЕ, они уже пережили. Мы включились в работу серьезно, конструктивно, предметно. Это у серьезных делегаций вызывает уважение даже при наличии больших разногласий по ряду вопросов. Те, кто устраивает шоу – устраивают политический цирк. Это у серьезных делегаций вызывает оскомину»,— сказал Кисляк.

Одно из направлений атак – критика анонсированных Владимиром Путиным изменений Конституции России, которые, как предполагается, будут включать приоритет российского Основного закона над международными соглашениями.

Украинцев беспокоит перспектива исков к России, касающихся Крыма и ситуации в Донбассе.

Депутат Леонид Калашников называет поправки к Конституции РФ внутренним вопросом России – к тому, же возможность украинцам направлять свои бесконечные жалобы на Запад нововведения не ограничивают.

«Это не их (членов ПАСЕ, – ред.) дело, а дело российских парламентариев», – отрезал Калашников.