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01.10.2021 20:43 (Мск), Страсбург, Владимир Гладков
 
Балканы, Военные преступления, Дзен, нацизм, Общество, Политика, Россия, Сербия, Скандал
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В ПАСЕ резко осудили рост национализма на Западных Балканах

После кровавого распада Югославии на Западных Балканах не установились демократические ценности, мало того –...

После кровавого распада Югославии на Западных Балканах не установились демократические ценности, мало того – в непризнанных Косово и Метохии продолжаются нарушения прав человека в отношении сербов, там демократизация никогда и не была настоящей целью происходящего.

Об этом в ходе Осенней сессии ПАСЕ говорили немецкие и сербские парламентарии, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Самоопределение народов без выполнения хартии по правам человека мешает демократии, становится платформой и почвой для национализма – с теми ужасными последствиями, которые нам известны на примере кровавого распада бывшей Югославии. Демократическое сообщество ценностей на Западных Балканах никогда не было настоящей целью», – заявил немецкий представитель Йосип Юратович.

«Огромная катастрофа Запада Балкан – это воспитание молодёжи в духе национализма. Поэтому нам нужна новая общая книга истории, в которой мы своим именами называем военных преступников – вместо того, чтобы  восхвалять их», – призвал политик.

Также в отношении национализма на Западных Балканах высказалась парламентарий из Сербии Дубравка Филиповски, которая обратила внимание на притеснения сербского населения.

«Сербия никогда не признает независимость Косово и Метохии, равно как и пятеро членов ЕС, которые до сих пор её не признали. Хочу подчеркнуть, что в настоящее время в Сербии проживает 26 национальных меньшинств.

Законодательство нашей страны гарантирует посредством работы наших национальных советов свободы и права национальных ментальных групп в сфере культуры, свободы вероисповедания, информации на языках меньшинств, образовательных прав и официального использования языков и письменности», – заявила представитель Сербии.

«Мы просим лишь того, чтобы сербы в других странах, в том числе странах региона, получили те же права, как члены национальных меньшинств, проживающие в Сербии», – добавила Филиповски.

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