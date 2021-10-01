В ПАСЕ резко осудили рост национализма на Западных Балканах

01.10.2021 20:43 (Мск), Страсбург, Владимир Гладков

После кровавого распада Югославии на Западных Балканах не установились демократические ценности, мало того – в непризнанных Косово и Метохии продолжаются нарушения прав человека в отношении сербов, там демократизация никогда и не была настоящей целью происходящего.

Об этом в ходе Осенней сессии ПАСЕ говорили немецкие и сербские парламентарии, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Самоопределение народов без выполнения хартии по правам человека мешает демократии, становится платформой и почвой для национализма – с теми ужасными последствиями, которые нам известны на примере кровавого распада бывшей Югославии. Демократическое сообщество ценностей на Западных Балканах никогда не было настоящей целью», – заявил немецкий представитель Йосип Юратович. «Огромная катастрофа Запада Балкан – это воспитание молодёжи в духе национализма. Поэтому нам нужна новая общая книга истории, в которой мы своим именами называем военных преступников – вместо того, чтобы восхвалять их», – призвал политик.

Также в отношении национализма на Западных Балканах высказалась парламентарий из Сербии Дубравка Филиповски, которая обратила внимание на притеснения сербского населения.

«Сербия никогда не признает независимость Косово и Метохии, равно как и пятеро членов ЕС, которые до сих пор её не признали. Хочу подчеркнуть, что в настоящее время в Сербии проживает 26 национальных меньшинств. Законодательство нашей страны гарантирует посредством работы наших национальных советов свободы и права национальных ментальных групп в сфере культуры, свободы вероисповедания, информации на языках меньшинств, образовательных прав и официального использования языков и письменности», – заявила представитель Сербии. «Мы просим лишь того, чтобы сербы в других странах, в том числе странах региона, получили те же права, как члены национальных меньшинств, проживающие в Сербии», – добавила Филиповски.