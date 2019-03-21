В Пашиняне продолжает бушевать неугомонный майдаун

21.03.2019, Москва, Александр Ростовцев

С тех пор, как правительство Армении во главе с Пашиняном отозвали своего представителя генерал-полковника Юрия Хачатурова без предварительного согласования с другими партнёрами, должность генсека ОДКБ продолжает оставаться вакантным.

В настоящий момент обязанности генсека оборонительного союза стран бывшего СССР временно исполняет российский представитель Валерий Семериков.

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Юрий Хачатуров был отозван новым правительством Армении только потому, что Пашиняну вздумалось свести личные счёты со всеми должностными лицами, причастными к разгону незаконного ара-майдана в Ереване в конце февраля – начале марта 2008 года. Протесты были организованы сторонниками Тер-Петросяна, вдрызг проигравшего президентские выборы. Будущий премьер-министр Армении Никол Пашинян принимал самое активное участие в незаконных митингах, был арестован и осужден, однако срок отбыл не полностью и вскоре был выпущен на свободу.

Юрий Хачатуров в то время был командующим гарнизоном Еревана и пришедшие к власти майдауны вменяют ему в вину совершенно дегенеративную формулировку «свержение конституционного строя».

Как бы там ни было, разборки и драчки среди армянских элит – это внутреннее дело Армении, которые не должны касаться ОДКБ. Однако Пашинян считает иначе и требует, чтобы новым генсеком организации вновь стал представитель Армении на том основании, что её представитель имеет право претендовать на эту должность до 2020 года.

Остальные члены ОДКБ считают, что Пашинян, не согласовавший отзыв своего представителя с другими участниками, пошёл против правил, профукал текущий шанс для своей страны, и теперь пришла очередь Белоруссии выдвигать своего представителя. У Лукашенко свой кандидат давно готов, но занять свободное кресло ему мешает невменяемая позиция Пашиняна.

Во вторник, 19 февраля, возбуждённый Никол Воваевич созвал пресс-конференцию, посвящённую ОДКБ, и пригрозил, что новый генсек не будет назначен без согласия Армении. «В противном случае это значит, что данная структура не существует», – резанул армянский премьер.

Пашинян настаивает на том, что после досрочного прекращения полномочий Хачатурова этот пост должен сохраниться за Арменией, и эта позиция справедлива. «Наши партнеры не согласны, говорят, что этот вопрос не отрегулирован. Мы говорим: давайте тогда до назначения нового генсека в уставе ОДКБ уточним, если по каким-то причинам срок остается незавершенным, то как должен регулироваться вопрос? И, кажется, мы пришли к согласию по этому пункту», – добавил он.

Ереван предлагает внести поправки в регламент на случай подобных ситуаций. «Отзывом своего кандидата мы просто доказали, что все равны перед законом. В этом плане наш подход конструктивный. Звучали апокалиптические оценки – вай, вай, что произошло… Но ничего не произошло», – успокоил общественность Пашинян. – «За всю историю существования ОДКБ таких разговоров не было».

Заметно, что привыкший находиться в центре восторженного внимания у себя дома, Пашинян чувствует себя эдаким дерзким первонахом, несущим свежий ветер обновления в оборонительный союз, в котором засели заскорузлые консерваторы и ретрограды.

Понимая, что в ОДКБ могут и не оценить «прогрессивных» заявлений майданного выскочки, Пашинян принялся заполировывать возможные последствия своего кавалерийского наскока миролюбивыми фразами Кота Леопольда, про то, как ему нравятся ОДКБ и ЕАЭС, вот только несчастное «общество не видит, в каком ключе происходят обсуждения, которые бывают довольно глубокими, а иногда даже бурными. Всё это подняло в моих глазах уважение к этим организациям».

Если проследить развитие событий в ОДКБ, развернувшихся после отзыва Хачатурова и первой попытки прийти к согласованному решению о новом генсеке в Астане, заметно, что Пашинян затаил обиду на Лукашенко и фактически выдвигает ультиматум: если другие участники организации не дадут порулить коллективной безопасностью человечку Пашиняна до 2020 года, армянский премьер будет баламутить, разжигать и дестабилизировать обстановку. То есть, в Пашиняне всё ещё продолжает бушевать майданный павиан, желания которого – закон для остальных. И когда этот тип успокоится и поумнеет – неизвестно.

Возможно, Пашинян был бы более сговорчивым, если бы не отлуп, данный ему Лукашенко сначала в Астане, а затем и на декабрьском саммите СНГ в Петербурге.

Пашинян тогда обрушился с критикой на президента Белоруссии, будто бы тот является главным оружейным бароном для режима Алиева, а также бездумно делится информацией с врагами Армении. Напомним, белорусский Батька встречался в Астане с президентом Азербайджана Алиевым, посетившим саммит ОДКБ и заявившем о намерениях присоединиться к организации.

Батька, вместо того, чтобы по-отечески ласково дать понять горячему кавказскому новичку его ошибку, на саммите в Петербурге посоветовал Пашиняну «обратиться за разъяснениями к Владимиру Владимировичу», поскольку «это он, а не Белоруссия, является главным поставщиком оружия Азербайджану».

Лукашенко, правда, предпочёл «забыть» о том, что Россия одновременно поставляет оружие и Армении, да ещё и регулярно усаживает обоих любителей помахать кулаками за стол переговоров, когда дело доходит до драки с применением оружия. Батька же не считает Ереван выгодным партнёром, предпочитая толкать свои «Полонезы» Баку.

Разговаривать в столь дерзком тоне с Путиным у Пашиняна обвинялка не отросла, о чём он и сам прекрасно догадывается, и поэтому всё своё недовольство майданный премьер оформил в демарш внутри ОДКБ, обвиняя виновной во всём Белоруссию.

20 марта ТАСС опубликовал заявление и.о. генсека ОДКБ Валерия Семерикова, что все процедуры согласования кандидатуры, внесенной Белоруссией, и проекты документов, необходимых для принятия решений, давно согласованы и ещё в декабре 2018 года направлены членам ОДКБ.

Однако сроки согласования и подписания решений ОДКБ не регламентированы, из-за чего нельзя сказать, когда будет утверждена кандидатура Станислава Зася.

А это значит, что все потуги Пашиняна посеять смуту в ОДКБ будут стоить ему дальнейших имиджевых потерь, а пост генсека организации до 2020 года продолжит занимать представитель России. И только через год, когда истечет формальный срок полномочий отозванного Хачатурова, его место займёт белорусский представитель, но уже без всякого разрешения майданного премьера. Стоило ли ради этого оплевывать себе бороду и копья ломать?