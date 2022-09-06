В Павловском Посаде состоялся фестиваль казачьей воинской культуры «Казарла»

06.09.2022  11:28 (Мск), Москва
Иван Смирнов.  
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Вооруженные силы, Дзен, Общество, Россия, Спецоперация


Фестиваль казачьей культуры «Казарла» прошел в Подмосковье. На этом мероприятии жители и гости города Павловский Посад смогли увидеть представителей воинского сословия из Ярославля, Смоленска, Воронежа, Тулы, Москвы и ее окрестностей.

Свои навыки владения шашкой продемонстрировали не менее 50 казаков, показавшие публике традиционные для них упражнения по рубке. Предварял начало фестиваля традиционный молебен.

Фестиваль казачьей культуры «Казарла» прошел в Подмосковье. На этом мероприятии жители и гости города...

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Помощник епископа Павловопосадского церковного округа Александр Анохин в разговоре с журналистами отметил, что мероприятия такого рода важны для поддержания духа патриотизма, сохранения традиций и популяризации защиты Родины.

Тем не менее это заявление несколько дискредитирует российское казачество, демонстрирующее свои навыки воинского ремесла в спокойных регионах страны, в то время как у границ государства продолжается настоящий военный конфликт.

Представители казачество хоть и говорят о постоянной помощи фронту, весьма неохотно отправляются на защиту русскоязычного населения Донбасса.

Как ранее отмечал всероссийский атаман Николай Долуда, в качестве добровольцев на борьбу с украинскими националистами отправились около 6,5 тыс. представителей воинского сословия, в то время как общее их число многократно превышает это число.

Вместо защиты ближайших рубежей государства и русскоязычного населения Донбасса оставшиеся в мирных регионах казаки занимаются общественной деятельностью и популяризируют свою культуру за счет бюджетных средств.

В то же время казачьи атаманы стараются получить пользу для репутации общины от СВО, приписывая себе организацию добровольческих батальонов, к которым на деле не имеют никакого отношения, на что уже указывали военные эксперты.

И такая позиция остро противоречит духу патриотизма и сохранения культуры воинов, какими ранее были настоящие казаки.

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