В Пентагоне даже не скрывают крупные коррупционные аферы

Елена Острякова.  
27.09.2024 14:36
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Коррупция, Политика, Россия, Украина


Пентагон принимает «запутанные и даже подозрительные решения» по программам, на которые тратятся миллиарды долларов. Об этом конгрессмен-республиканец Клей Хиггинс заявил, на слушаниях по аудиту Пентагона, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В качестве примера он привел привлечение в 2020 году к строительству литоральных боевых кораблей китайской компании, которая никогда не строила стальные суда. Заказ составил 50 млн долларов. Ранее американская пресса обсуждала подозрительное сходство нового китайского фрегата с с прибрежным боевым кораблем ВМС США. В 2023 году федеральное большое жюри США выдвинуло обвинения в мошенничестве компании «Austral.ltd», которая курировала весь этот проект.

Пентагон принимает «запутанные и даже подозрительные решения» по программам, на которые тратятся миллиарды долларов....

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«В июне 2024 года бывший министр ВМС становится председателем правления компании «Острел лимитед». Вы не можете представить, что происходит в Америке. Как вы собираетесь провести аудит, если это часть культуры, с которой мы имеем дело. В августе 2024 года компания договорилась с министерством юстиции об урегулировании вопроса мошенничества в бухгалтерской учете, выплатив штраф в размере 25 млн долларов, хотя изначально штраф должен был составить 71 млн долларов, но его уменьшили, так как компания заявила, что у нее нет таких денег.

При этом компания получила еще один контракт на сумму 450 млн долларов на расширение производства подводных модулей в штате Алабама. По сути, они получили заказ на строительство верфи за счет американских денег. В сентябре компания получила еще одни контракт на сумму 151 млн долларов на строительство подводных модулей класса «Колумбия» и «Вирджиния», – сказал Хиггинс.

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