В Пентагоне глумятся: успех украинского контрнаступления был сюрпризом только для русских

14.09.2022  09:47 (Мск), Вашингтон
Никита Еременко.  
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Политика, Пропаганда, Россия, США, Украина
Новости Украины

Успех украинского контрнаступления не удивил западных сюзеренов Киева.

Об этом заявил спикер Пентагона Пэт Райдер, которого цитирует BBC.

Успех украинского контрнаступления не удивил западных сюзеренов Киева. Об этом заявил спикер Пентагона Пэт...

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«Я думаю, если кто-то и был удивлен, то, вероятно, это были русские», – сказал он.

Напомним, Владимир Зеленский в своем обращении заявил о захвате ВСУ уже 6 000 кв. км ранее контролировавшейся ВС РФ территории.

«Безусловно, с начала вторжения России в Украину мы видели, как украинцы продемонстрировали удивительную адаптивность и способность использовать свои боевые возможности с большим эффектом. Поэтому нам не удивительно, что они действовали так быстро», – добавил Райдер.

Добавим, что после встречи западных военных доноров в Рамштайне США анонсировали очередной пакет военной помощи Украине.

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