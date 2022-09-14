В Пентагоне глумятся: успех украинского контрнаступления был сюрпризом только для русских

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Новости Украины

Успех украинского контрнаступления не удивил западных сюзеренов Киева.

Об этом заявил спикер Пентагона Пэт Райдер, которого цитирует BBC.

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«Я думаю, если кто-то и был удивлен, то, вероятно, это были русские», – сказал он.

Напомним, Владимир Зеленский в своем обращении заявил о захвате ВСУ уже 6 000 кв. км ранее контролировавшейся ВС РФ территории.

«Безусловно, с начала вторжения России в Украину мы видели, как украинцы продемонстрировали удивительную адаптивность и способность использовать свои боевые возможности с большим эффектом. Поэтому нам не удивительно, что они действовали так быстро», – добавил Райдер.

Добавим, что после встречи западных военных доноров в Рамштайне США анонсировали очередной пакет военной помощи Украине.