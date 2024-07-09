В Пентагоне объявили, что изгнали Черноморский флот из Крыма руками ВСУ

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Черноморский флот якобы вышел из Крыма после того, как США предоставили Украине дальнобойные ракеты ATACMS, которыми ВСУ нанесла удары по полуострову.

Об этом на брифинге в Вашингтоне заявил официальный представитель Пентагона, координатор стратегических коммуникаций в Совете нацбезопасности США Джон Кирби, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украина использовала предоставленные США дальнобойные ракеты ATACMS в Крыму, уничтожая российские зенитно-ракетные комплексы, командные узлы, аэродромы. Они потопили последний военный корабль, способный запускать крылатые ракеты в порту Севастополя, и в ответ российский Черноморский флот в настоящее время покинул Крым», – заявил Кирби.