В Пентагоне объявили, что изгнали Черноморский флот из Крыма руками ВСУ

Анатолий Лапин.  
09.07.2024 09:58
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Крым, Россия, США, Украина


Черноморский флот якобы вышел из Крыма после того, как США предоставили Украине дальнобойные ракеты ATACMS, которыми ВСУ нанесла удары по полуострову.

Об этом на брифинге в Вашингтоне заявил официальный представитель Пентагона, координатор стратегических коммуникаций в Совете нацбезопасности США Джон Кирби, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Черноморский флот якобы вышел из Крыма после того, как США предоставили Украине дальнобойные ракеты...

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«Украина использовала предоставленные США дальнобойные ракеты ATACMS в Крыму, уничтожая российские зенитно-ракетные комплексы, командные узлы, аэродромы. Они потопили последний военный корабль, способный запускать крылатые ракеты в порту Севастополя, и в ответ российский Черноморский флот в настоящее время покинул Крым», – заявил Кирби.

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