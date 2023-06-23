В Пентагоне похвастались: Убедили некоторые страны помогать Украине «втихаря»

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Некоторые страны, как правило, находящиеся за пределами Европы, не хотят открыто декларировать поддержку Украины в конфликте с Россией, однако США удалось убедить ряд государств перечислить средства Киеву, не афишируя этого.

Об этом на слушаниях в Конгрессе США заявила Лора Купер, заместитель помощника министра обороны по делам России, Украины и Евразии.

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«Всё больше союзников инвестируют в долгосрочную поддержку, с миллиардами долларов в виде многолетних пакетов обязательств, которые действительно важны. Но где мы видим меньшую поддержку, где у нас много тихих, приватных бесед – страны, как правило, находятся за пределами Европы, в регионах, где страны не желают открыто поддерживать Украину, но иногда, втихаря, соглашаются предоставлять пожертвования без огласки, но это гораздо более сложные разговоры, происходящие на самых высоких уровнях правительства США», – сказала Купер.

Остаётся только догадываться, как США шантажируют и выкручивают руки третьим странам, заставляя их тратиться на поддержку Украины в противостоянии с Россией.