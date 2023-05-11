В Пентагоне признали, что поставка самолетов оставит Украину без ПВО и снарядов

Русские будут очень удивлены результатами предстоящего контрнаступления ВСУ.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью РБК-Украина заявил американский полковник, спикер Объединенного комитета начальников штабов Дейв Батлер.

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У него спросили, в чем проблема предоставления Украине боевых самолетов.

«Нам выделено определенное количество ресурсов на Украину, а F-16 очень дорогие. У русских более 500 истребителей. И чтобы иметь возможность снабдить украинцев таким же или хотя бы конкурентоспособным количеством F-16, это потребовало бы больше ресурсов, чем нам разрешило наше правительство на данный момент.

И, честно говоря, если бы мы начали поставлять Украине F-16, это было бы настолько дорого, что мы не смогли бы дать то, что Украине нужно прямо сейчас: ПВО, «Пэтриоты», артиллерийские снаряды, «Абрамсы» на подходе и т.д. Вместо этого мы бы потратили все наши ресурсы на очень сложный технически, дорогой в обслуживании, дорогой в эксплуатации F-16», – сказал американский полковник.