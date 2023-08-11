В Пентагоне признали, что ситуация с украинским наступлением «далека от идеальной»
Наступление вооруженных формирований Украины развивается далеко не так, как бы хотелось Киеву.
Об этом на брифинге в Вашингтоне заявил спикер Пентагона генерал Патрик Райдер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Тем не менее, по мнению американского генерала, учитывая состояние украинских войск, они творят «чудеса».
«Они ведут тяжелую борьбу. Мы знали, и они знали с самого начала, что независимо от того, когда начнется любое контрнаступление, это будет тяжелая борьба… Давайте сделаем шаг назад и признаем, что ситуация далека от идеальной.
Никто в здравом уме никогда бы не пожелал, чтобы Россия вторглась в Украину, но они это сделали. И украинцы, несмотря ни на что, смогли оттеснить русских обратно на оборонительную позицию, что само по себе является чудом, учитывая состояние украинских войск», – сказал Райдер.
Спасибо!
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