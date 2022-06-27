В Пентагоне рассказали, чем грозят России медленные темпы военной операции

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Новости Украины

США намерены уже на этой неделе объявить о закупке для Украины усовершенствованной зенитно-ракетной системы средней и большой дальности.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник в Пентагоне.

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Президент США Джо Байден ранее заявлял, что Соединенные Штаты предоставят Украине “более совершенные ракетные системы и боеприпасы” для противостояния России.

Издание пишет, что украинские официальные лица запросили систему противоракетной обороны, известную как NASAMS. По словам источника, украинские военные должны быть обучены работе с такими системами.

Также в ответ на запросы Украины, на этой неделе США могут объявить о другой военной помощи, в которую войдут дополнительные артиллерийские боеприпасы и контрбатарейные радары.

Ранее в Вашингтоне говорили, что США готовы предоставить Украине американские системы ПРО, однако для этого необходимо вывести из зоны боевых действий часть украинских военных, чтобы научить их пользоваться оружием нового образца.

Политконсультант Лев Вершинин обращает внимание на то, что дальность предполагаемых к передаче Украине систем ПРО (до 180 километров) создаст проблемы для российских ВКС и сильно уменьшит эффективность «калибровки» украинских военных обьектов.

«Для «Искандеров», тем паче «Кинжалов», в принципе, не страшно, а вот «калибровки» сильно затруднятся. По мнению Пентагона, проблема в том, что системы сложны, прихотливы, нуждаются в длительном сроке обучения расчетов, – но лоббисты поставок полагают, что неспешные темпы продвижения войск Коалиции обеспечат достаточно времени для того, чтобы американские инструкторы обучили курсантов всем своим премудростям. Что ж, не странно. Все идет в полном соответствии с «декларацией Остина», – «Мы верим, что мы — они — можем победить, если у них будет правильное оборудование, правильная поддержка, и мы собираемся сделать все, что в наших силах, и продолжим делать все, что в наших силах», – и дебаты о поставках «Пэтриотов» и боевых авионов, хотя еще не завершены, но, несомненно, завершатся в соответствии с пожеланиями Белого Дома, а неспешные темпы продвижения войск Коалиции, в самом деле, обеспечивают врагу достаточно самого дорого ресурса – времени. Уверен, командование Коалиции это понимает…», – резюмирует свои опасения Вершинин.