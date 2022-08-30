В Пентагоне считают прорыв ВСУ под Херсоном не контрнаступлением, а пробой сил – Foreign Policy

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

В Пентагоне состоялся закрытый брифинг, во время которого высокопоставленные чиновники США обсудили ход боевых действий на Украине.

Подробности и главные тезисы по закрытому брифингу Минобороны США обнародовал в своем Twitter репортер Foreign Policy Джек Детч.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

Так, из информации журналиста следует, что США считают, что Украина гораздо ближе к военному паритету сил с РФ в Херсонской области, чем на Донбассе. ВСУ «несомненно» ухудшили способность россиян перегруппироваться, выведя из строя основные мосты через Днепр.

Пентагон прямо пока не называет активизацию боев в Херсонской области контрнаступлением ВСУ. Пока это похоже на подготовку и пробу сил.

Также США не видят масштабного передислокирования российских сил из Донбасса на юг Украины.

Кроме того, по мнению чиновников Пентагона, планы увеличить численность российских военных до 1,15 миллиона «вряд ли будут успешными».