В Пентагоне заверили, что продолжат накачивать Украину оружием

21.12.2022  13:54 (Мск), Киев
Анатолий Лапин.  
Просмотров: 73
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, США, Украина


США продолжат снабжать Украину оружием и в ближайшее время объявят об еще одном пакете помощи.

Об этом в интервью «Голосу Америки» заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

США продолжат снабжать Украину оружием и в ближайшее время объявят об еще одном пакете...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


По словам Кирби, пока рано говорить, будет ли этот пакет включать выпрашиваемые Киевом ЗРК Patriot или дальнобойные ракеты.

«Мы предоставили Украине более 25 пакетов помощи, не считая других фондов и инициатив по оказанию помощи в сфере безопасности за последние девять месяцев, и их будет больше. Я уверен, что в ближайшие дни будет объявлено о еще одном пакете помощи в сфере безопасности для Украины.

Когда он будет сформирован, мы сможем говорить о содержании, сумме и сроках, чтобы украинские военные получили оборудование как можно быстрее», – сказал представитель Пентагона.

«Мы дадим возможность украинцам и президенту Зеленскому, как главнокомандующему, определить их намерения и конкретные цели. Мы хотим быть уверены, что они смогут защитить свою территорию и вернуть утраченные земли, незаконно отнятые у них русскими», – заявил Кирби.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Декабрь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть