В Пентагоне заверили, что продолжат накачивать Украину оружием
США продолжат снабжать Украину оружием и в ближайшее время объявят об еще одном пакете помощи.
Об этом в интервью «Голосу Америки» заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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По словам Кирби, пока рано говорить, будет ли этот пакет включать выпрашиваемые Киевом ЗРК Patriot или дальнобойные ракеты.
«Мы предоставили Украине более 25 пакетов помощи, не считая других фондов и инициатив по оказанию помощи в сфере безопасности за последние девять месяцев, и их будет больше. Я уверен, что в ближайшие дни будет объявлено о еще одном пакете помощи в сфере безопасности для Украины.
Когда он будет сформирован, мы сможем говорить о содержании, сумме и сроках, чтобы украинские военные получили оборудование как можно быстрее», – сказал представитель Пентагона.
«Мы дадим возможность украинцам и президенту Зеленскому, как главнокомандующему, определить их намерения и конкретные цели. Мы хотим быть уверены, что они смогут защитить свою территорию и вернуть утраченные земли, незаконно отнятые у них русскими», – заявил Кирби.
Спасибо!
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