В Пентагоне заверили, что продолжат накачивать Украину оружием

США продолжат снабжать Украину оружием и в ближайшее время объявят об еще одном пакете помощи.

Об этом в интервью «Голосу Америки» заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Кирби, пока рано говорить, будет ли этот пакет включать выпрашиваемые Киевом ЗРК Patriot или дальнобойные ракеты.

«Мы предоставили Украине более 25 пакетов помощи, не считая других фондов и инициатив по оказанию помощи в сфере безопасности за последние девять месяцев, и их будет больше. Я уверен, что в ближайшие дни будет объявлено о еще одном пакете помощи в сфере безопасности для Украины.

Когда он будет сформирован, мы сможем говорить о содержании, сумме и сроках, чтобы украинские военные получили оборудование как можно быстрее», – сказал представитель Пентагона.