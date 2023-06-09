В Пентагоне заявили, что до передачи Украине F-16 нужно сделать «многое другое»

Анатолий Лапин.  
09.06.2023 10:39
  (Мск) , Москва
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Авиация, Война, Вооруженные силы, Дзен, США, Украина


До передачи Украине американских истребителей предстоит проделать еще много другой работы.

Об этом на брифинге в Пентагоне заявил спикер Минобороны США Пэт Райдер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

До передачи Украине американских истребителей предстоит проделать еще много другой работы. Об этом на...

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По словам Райдера, пока о готовности обучать украинских пилотов заявили Дания и Нидерланды, но о передаче истребителей у США не спрашивала разрешения ни одна страна.

«Что касается подготовки пилотов истребителей F-16, то на сегодняшний день никаких новых обновлений не поступало. Как мы уже говорили в прошлом, Нидерланды и Дания согласились взять на себя ведущую роль в разработке плана подготовки украинских пилотов и обслуживающего персонала. У нас действительно есть несколько других союзников, которые заявили, что заинтересованы в участии в этом обучении…

На следующей неделе у нас состоится заседание контактной группы, я ожидаю, что этот вопрос будет обсуждаться и там. В относительно ближайшем будущем у нас должна появиться более подробная информация о том, когда, где и как это сделать. Но на данный момент мы не можем сообщить ничего нового… Повторяю еще раз – в будущем нам предстоит сделать еще многое другое», – заявил Райдер.

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