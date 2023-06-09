В Пентагоне заявили, что до передачи Украине F-16 нужно сделать «многое другое»

До передачи Украине американских истребителей предстоит проделать еще много другой работы.

Об этом на брифинге в Пентагоне заявил спикер Минобороны США Пэт Райдер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

По словам Райдера, пока о готовности обучать украинских пилотов заявили Дания и Нидерланды, но о передаче истребителей у США не спрашивала разрешения ни одна страна.

«Что касается подготовки пилотов истребителей F-16, то на сегодняшний день никаких новых обновлений не поступало. Как мы уже говорили в прошлом, Нидерланды и Дания согласились взять на себя ведущую роль в разработке плана подготовки украинских пилотов и обслуживающего персонала. У нас действительно есть несколько других союзников, которые заявили, что заинтересованы в участии в этом обучении…

На следующей неделе у нас состоится заседание контактной группы, я ожидаю, что этот вопрос будет обсуждаться и там. В относительно ближайшем будущем у нас должна появиться более подробная информация о том, когда, где и как это сделать. Но на данный момент мы не можем сообщить ничего нового… Повторяю еще раз – в будущем нам предстоит сделать еще многое другое», – заявил Райдер.