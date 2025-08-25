В переговорах с Западом пора уже брать пример с КНДР – Катасонов

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

России нужно не поддаваться на дипломатические уловки Запада, а уверенно отказаться от переговоров, если её условия не будут выполнены.

Об этом в эфире канала «Книжный день Центр» заявил экономист Валентин Катасонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Трамп сказал, что Россия и Китай – это враги. Вы согласны с этим?», – спросил ведущий.

«Если мы не будем проявлять осторожность, то нас превратить во врагов не сложно. Я до сих пор помню 1969 год, я свидетель того, как можно обострить отношения между двумя странами с одинаковым политико-экономическим строем. Не надо называть Китай нашим союзником. Они наш партнёр. У России только два союзника – армия и флот», – сказал Катасонов.

При этом он подчеркнул, что нужно меньше оглядываться на позицию Запада.