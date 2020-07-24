В перерывах между артобстрелами: на Украине предложили «дистанционно прививать» жителям ЛДНР любовь к героям АТО

24.07.2020, Киев, Вадим Москаленко

Украина должна вести постоянный диалог с жителями неподконтрольных Киеву территорий Донбасса с приоритетами на героизацию ветеранов «АТО», поощрение СБУшных агентов и массовую промывку мозгов «европейскими ценностями» и «национально-патриотическим воспитанием».

Об этом в рамках пресс-конференции, посвященной конструированию политической идентичности на «оккупированных территориях Донбасса», заявил заместитель министра по делам ветеранов по вопросам евроинтеграции Алексей Ильяшенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы знаем о том, что есть нормативно-правовые акты и на уровне Кабмина, и на уровне парламента, в том числе, что касается информационной политики, что касается противодействия дезинформации.

Я абсолютно поддерживаю позицию, что граждане Украины, которые находятся на временно оккупированных территориях, должны ощущать связь с государством. И основное, что мы можем сделать, в том числе, поддерживая их, своим примером показывать, что такое европейское направление, что такое евроантлантическое направление», – заявил Ильяшенко.

«В первую очередь, предотвращая коррупцию, предотвращая те негативные проявления, которые в обществе могут появляться, – то есть, главное – это личный пример. Действительно, разница есть. Они находятся сейчас на тех территориях, где мы не можем физически воздействовать на определенное развитие. Но мы можем это делать дистанционным путем. Даже дистанционным путем приглашения их, если у них есть возможность приезжать на Украину.

Те, кто имеют возможность приехать и получают пенсию на территории Украины и приезжают к своим родственникам, решать другие свои проблемы. Те, кто не имеют такой возможности, мы стараемся воздействовать на их сознание, помогать им дистанционно.

Мы неоднократно говорили на международных площадках, в том числе, когда готовили к началу года планы гуманитарной помощи Украины, мы говорили всем представителям посольств, международных организаций про то, что у нас есть возможность даже отсюда дистанционно обучать детей, дистанционно оказывать помощь даже медицинскую.

У нас было очень много встреч с международными организациями, в том числе, с медицинскими, которые научились передавать даже почтой определенные медицинские средства, проводят консультации в «Zoom»-конференциях с людьми, которые болеют на временно оккупированных территориях или за счет других технических способов. Мы не забываем про граждан Украины на временно оккупированных территориях», – утверждал чиновник.

«Что касается Российской Федерации как агрессора, которая действительно с 2014 года совершила вооруженную агрессию относительно Украины, то кроме тех мероприятий, которые мы можем совершать как контрмероприятия, как противодействие информации, в том числе, в соответствии с программой действий правительства, которую, как вы знаете, утвердило правительство, один из пунктов, который касается нашего Министерства – это, в программе действий, формирование позитивного образа ветерана, а также национально-патриотическое воспитание и уважение памяти.

Абсолютно согласен с тем, что для достижения этих целей, мы обязаны объединить все усилия, потому что формирование позитивного образа ветерана вытекает из формирования позитивного образа в целом военнослужащих. Формирование позитивного образа военнослужащих выходит и идет своими корнями в целом к позитивному образу гражданина. Этому начинают учить в школе, в семье и в обществе.

Мы должны только поддерживать героя Украины, героизацию нашего героя, давать ему своим примером помогать всем, кто хочет защищать Украину и защищает Украину.

В том числе, много людей, которые живут на временно оккупированных территориях, постоянно думают об Украине, они помогают нашей армии, помогают нашим спецслужбам. И мы про это знаем. Поэтому могу сказать одно: во-первых, только личным примером руководства государства, личным примером всех граждан, которые имеют прекрасный доступ к европейским странам, к странам другим, которые имеют нормальные общественные отношения», – подчеркнул спикер.

«Мы можем давать возможность этим людям смотреть на яркие картины жизни, а не на черно-белые, которые им предлагает Российская Федерация. Поэтому нам нужно продолжать действительно развивать и образовательные проекты, нужно не забывать про тех, кто ожидает медицинскую помощь, и все наши органы власти этим занимаются, и Министерство интеграции временно оккупированных территорий, и постоянный представитель в Крыму, и весь Кабинет Министров.

И даже Министерство дел ветеранов понимает свою роль в этом направлении, потому что много чем могут помогать ветераны своим опытом, и многому чему могут научиться ветераны у тех людей, которые готовы нам помочь», – подвел итог своему бреду Ильяшенко.