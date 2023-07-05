Можно долго смотреть на то, как горит огонь, течёт вода и как студия «Квартал 95» создаёт трагедии на территории Украины. Вчера участь многострадальной Бучи должен был повторить город Первомайский в Харьковской области. Но очевидно, что и у сценаристов, и у режиссёров что-то не заладилось. И ракетный удар по Первомайскому пришёлся не на сборище нацистов, а по автомобильной стоянке.

4 июля сеть облетела новость, что российские ВКС нанесли ракетный одиночный удар по городу Харьковской агломерации. Несмотря на тотальные запреты украинскими властями публиковать места, куда прилетают ракеты, в сети появилось бесчисленное количество – и фото, и видео. А неонацисты наперегонки давали свои комментарии о так называемом варварстве российской армии. Итог вчерашней попытки из Первомайского сделать аналог киевской Бучи – не впечатляющий. Жертв нет, разрушения незначительные. Резонанс на нуле. Нужно отметить и тот факт, что за несколько дней до «прилёта» в Первомайский приехало с десяток журналистов украинских СМИ. Видимо, за сенсацией.

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Для простого обывателя, который уже долго сидит на проукраинской информационной игле, «очевидные доводы» – неубедительны. Ведь и харьковские власти и киевские гаулейтеры ответственно заявили – ракета российская. По версии украинской пропаганды, вооружённые силы России целились на скопление неонацистов, которые пришли попрощаться со своим «побратимом». Но ракета «промазала». Только стёкла в соседних домах на вылет.

Нужно отметить, что подобные постановки, киевский режим стремится создать на фоне провального контрнаступления и надвигающегося саммита НАТО. Где, несомненно, спросят с Зеленского и о результатах «контрнаступа», и об оружии, которое появилось на улицах Франции. Вот, при совокупности всех факторов, не в пользу Банковой, «кварталовцы» и стараются.

Выбор города в Харьковской области совершенно не случаен, и полностью укладывается в логику и нынешних, и будущих событий. Весь «героизм» и «трагизм» вокруг и Харькова, и его Северной Салтовки давно растворился среди насущных проблем. Если ещё полгода назад харьковчан можно было «вскармливать» ужасами от России. То сегодня горожане переполнены ненавистью к центральным и региональным властям.

А ведь российская группировка в количестве более 120 тысяч штыков стоит под границами Харькова. И люди, проживающие в Харьковской области, не будут больше поддерживать украинскую армию. Вот и заторопились создать очередную «трагедию».