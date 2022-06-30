В первую очередь уничтожать технику, «мясо» ВСУ восполняют мгновенно – эксперт

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Новости Украины

Большое количество тяжелой техники было уничтожено на Луганском направлении, которая больше никогда не сможет обстреливать мирные города республик Донбасса.

Об этом в эфире «Первого канала» заявил специализирующийся на военной тематике блогер и журналист Юрий Подоляка, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По сути, окружение есть, фронт распадается (Лисичанск). Сегодня утром пришло сообщение, что Приволье сейчас зачищают, причем, как мне сказали местные жители, в целом зашли российские ДРГ, украинских военных уже там не было, то есть они бросили позиции и убежали. То есть, идет очевидный развал фронта. Сегодня-завтра, я думаю, мы услышим об окончательном закольцевании этой группировки, что-то там уйдет, что-то останется, но самое важное – огромное количество боевой техники уже больше никогда не будет по нам стрелять. Потому что для ВСУ «мясо» набрать – не такая уж большая проблема, облавы сделают, наберут. Но вот самое важное – это техника, которой у них пока, в том количестве, которое им надо, нет», – заявил Подоляка.

Он также отметил, что Запад и США выбрали тактику руками Украины выжигать землю на пути России.

«Они понимают, что выжженная земля – это гири на плечах, на ногах России. Приказ [оставлять за собой выжженную землю] четкий от Лондона, Вашингтона, я думаю, не только в Донбассе, но и на других освобождаемых территориях. То есть здесь мы должны друг друга убивать, русские должны убивать русских, и самое важное, что после этой войны здесь должна остаться выжженная земля. И этот план, давайте отдадим должное, выполняют. Это очень рациональный, с точки зрения Лондона и США, план. Вот этих людей в Киеве, которые отдают такие приказы своим солдатам, я думаю, будет проклинать еще не одно поколение жителей Украины, и не только Украины», – добавил журналист.