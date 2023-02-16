В первые дни СВО Рада разбежалась, как тараканы – украинский депутат

Вадим Москаленко.  
16.02.2023 22:45
  (Мск) , Киев
Просмотров: 58
 
Вооруженные силы, Дзен, Киев, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Во время начала Специальной военной операции на Украине все бандеровские депутаты на три недели покинули Киев и даже хотели перенести украинский парламент в другую страну.

Об этом в интервью супруге киевского телешарлатана Дмитрия Гордона пропагандистке Алесе Бацман заявил вступивший в ВСУ после начала СВО на Украине депутат Верховной рады Сергей Рудык, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Во время начала Специальной военной операции на Украине все бандеровские депутаты на три недели...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


Он рассказал, что с началом Специальной военной операции украинские депутаты сразу сбежали из Киева, и не возвращались около трёх недель.

«Во время Рады было подключение Буданова. Он рассказал про русских, что они хотят взять Киев в кольцо. Все, кто недостаточно серьёзно относился к предупреждениям, начали строить свои планы, и за десять минут парламент резко опустел.

В первые три недели вторжения в Киеве оставалось максимум десять депутатов. Остальные отбыли в разных направлениях, и я среди них», – сказал Рудык.

По его словам, только решение Москвы не делать украинский парламент своей целью позволило бандеровцам спокойно руководить Украиной, а не бежать в другие страны.

«Был период хаоса. Хорошо, что у русских не было планов взорвать парламент. Но первые две недели так точно парламент был опасным местом. У депутатов было жёсткое правило не сообщать о проведении сессий.

Рассматривались варианты проведения сессий не в Киеве, а где-то в более безопасном месте. Обговаривались разные варианты, в том числе созыв парламента за границей. Но в результате всё сложилось нормально, в середине марта от Киева отошли, и парламент снова начал работать», – рассказал боевик.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Февраль 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть