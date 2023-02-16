В первые дни СВО Рада разбежалась, как тараканы – украинский депутат

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Во время начала Специальной военной операции на Украине все бандеровские депутаты на три недели покинули Киев и даже хотели перенести украинский парламент в другую страну.

Об этом в интервью супруге киевского телешарлатана Дмитрия Гордона пропагандистке Алесе Бацман заявил вступивший в ВСУ после начала СВО на Украине депутат Верховной рады Сергей Рудык, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

Он рассказал, что с началом Специальной военной операции украинские депутаты сразу сбежали из Киева, и не возвращались около трёх недель.

«Во время Рады было подключение Буданова. Он рассказал про русских, что они хотят взять Киев в кольцо. Все, кто недостаточно серьёзно относился к предупреждениям, начали строить свои планы, и за десять минут парламент резко опустел. В первые три недели вторжения в Киеве оставалось максимум десять депутатов. Остальные отбыли в разных направлениях, и я среди них», – сказал Рудык.

По его словам, только решение Москвы не делать украинский парламент своей целью позволило бандеровцам спокойно руководить Украиной, а не бежать в другие страны.

«Был период хаоса. Хорошо, что у русских не было планов взорвать парламент. Но первые две недели так точно парламент был опасным местом. У депутатов было жёсткое правило не сообщать о проведении сессий. Рассматривались варианты проведения сессий не в Киеве, а где-то в более безопасном месте. Обговаривались разные варианты, в том числе созыв парламента за границей. Но в результате всё сложилось нормально, в середине марта от Киева отошли, и парламент снова начал работать», – рассказал боевик.