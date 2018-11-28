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В первый день военного положения на Украину не пустили 80 россиян
150 иностранных граждан и лиц без гражданства не смогли попасть на Украину за минувшие сутки, в том числе 80 граждан Российской Федерации, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.
Об этом сообщил начальник департамента по вопросам взаимодействия и связей с общественностью Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.
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«За прошлые сутки около 150 иностранцев были не пропущены в Украину. Часть — это потенциальные незаконные мигранты, другая (часть — Редю) — не имела необходимых документов для пересечения границы. Из этих 150 граждан около 80 — граждане России», — сказал Демченко в комментарии агентству «Интерфакс-Украина» в среду.
По его словам, большая часть из граждан РФ, которым было отказано во въезде, не могли подтвердить цель своей поездки на Украину, другие — не имели необходимых документов для въезда.
«Также были те, кто до этого незаконно посещал временно оккупированные территории. В связи с чем им запрещен въезд в Украину», — пояснил Демченко.
Напомним, с 28 ноября вступило в действие военное положение в 10 областях Украины.
Метки: военное положение, пограничники, россияне, Туризм, Украина
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