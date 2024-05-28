В первый же день после войны перед украинцами раскроют страшную правду – киевский политолог

Анатолий Лапин.  
28.05.2024 16:46
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Первые же сутки после окончания конфликта на Украине будут шоковым для ее населения.

Об этом в эфире интернет-канала «Вышка» заявил украинский политолог Андрей Ермолаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Первые же сутки после окончания конфликта на Украине будут шоковым для ее населения. Об...

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По мнению Ермолаева, это связано с тем, что людям откроется правда о масштабах коррупции и состоянии дел в стране, и откроют ее, как ни парадоксально, сегодняшние «западные партнеры».

«Образ и надежда на Украину начали меняться не только в мире, но и в нашем ближайшем окружении. Мы теряем моральное право говорить о том, что мы защищаем такое качество жизни, мы защищаем такой стиль. А нет этого стиля и качества жизни – в этом я вижу главную угрозу, даже большую, чем возможное начало консультаций и решений о переговорном процессе.

Потому что это все нам влепят в лицо – как только мы начнем говорить о защите, стандартах. И влепят не в Кремле, влепят наши западные партнеры. В первый же мирный день мы от них узнаем, сколько уворовано, сколько прав нарушено, как вели себя наши чиновники, какая подноготная была в экономике войны – это все нам выложат на стол в первый же день приостановки военных действий», – грустно злорадствует Ермолаев.

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