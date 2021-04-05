В Петербурге прикрыли антироссийский кинофестиваль, в Москве лишь отменили один показ

05.04.2021, Москва, Елена Острякова

Новости Украины

Петербургское отделение «Роспотребнадзора» запретило показы в рамках фестивали «АртДокФест» в доме кино и на студии «Лендок», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Формальной причиной стало несоблюдение норм противоэпидемической безопасности, но организаторы полагают, что дело в другом, хотя уверяют, что не понимают в чем.

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«Самое смешное, что мы причины не видим. В этом году фестиваль как никогда мягок и социально дистанцирован. У нас масса пронзительных картин про людей, про личности, про всякое частное, но ничего политически взрывного в программе нет даже в Москве, а уж в Питере и подавно», – сказала в интервью либеральному телеканалу «Дождь» пресс-атташе фестиваля Ольга Комок.

Возможно организаторы известного своими антироссийскими демаршами фестиваля действительно почувствовали напряжение и попытались подчистить программу, но совсем от оскорбительных выпадов против идеологических противников отказаться не смогли.

Так, в аннотации к фильму украинского режиссера Марии Шевченко «Родимое пятно» утверждалось, что она совершила поездку в «оккупированный Крым». Эти слова возмутили активистов патриотической организации SERB, и они принялись звонить в милицию и предупреждать о готовящемся преступлении.

В итоге организаторы «АртДокФеста», которые уже сталкивались с SERB, решили отменить показ и даже внесли правку в аннотацию в интернете (в программках «оккупированный Крым» остался).

Напомним, в 2017 году на «АртДокФесте» разгорелся скандал в связи с показом фильма Беаты Бубенец «Полет пули», в котором воспевался карательный украинский батальон «Айдар». Тогда патриоты ворвались в зал и потребовали запретить показ.

Художественный руководитель «АртДокФеста», уроженец Львова, русофоб и сторонник Навального Виталий Манский рассказал «Дождю», что его сотрудники силой удерживали «Роспотребнадзор» и полицию в Санкт-Петербурге, чтобы не дать прекратить показ фильма «Расторгуев». В этой ленте авторы обвиняют в гибели группы журналистов в Центральной Африканской Республике в 2018 году близкого к президенту РФ бизнесмена Евгения Пригожина.

Вслед за своим кумиром, блогером-уголовником, Манский начал обвинять в «закрытии фестиваля» лично Путина.

«Произошедшее называется бесконечное правление одного человека – Путина. Питер как город провинциальный (провинциальным его сделала власть) и согласившийся с этим оскорбительным определением не возмущается воспринимает доктрину своей провинциальности, а не культурной столицы. Этот процесс вычищения всего свободного на территории РФ идет очень быстро и энергично», – вещал сегодня Манский уже на «Эхе Москвы».

При этом сам Манский считает возможным оскорблять чувства целого народа. Он отказался снять с показа фильм бельгийского режиссера «Тихий голос» о чеченском гее, хотя его просили об этом представители чеченской диаспоры Москвы. Манский побежал жаловаться на угрозы в «Новую газету», но чеченцы решили вопрос иначе – выкупили все билеты на показ скандальной ленты. Организаторы были вынуждены его отменить.

Поклонник Навального Манский не скрывает, что в рамках его фестиваля проводятся лекции, на которых молодых режиссеров обучают вести съемки на несанкционированных митингах. И при всем этом Минкульт РФ одобряет «АртДокФест».