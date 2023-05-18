В Петербурге призвали дать русофобии чёткую правовую оценку

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В национальном законодательстве РФ должен быть дан чёткий ответ, что такое русофобия и каков может быть связанный с ней состав преступления.

Об этом на XI Петербургском международном юридическом форуме заявила вице-спикер Госдумы РФ Ирина Яровая, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Русофобия как человеконенавистническая идеология, основанная на формировании неприязни и враждебности к духовно-нравственным ценностям, историко-культурному наследию народов России, русскому языку, государственности РФ и направленная на дискриминацию многонационального народа РФ, граждан РФ и соотечественников, а равно на дискриминацию отечественных достижений в сферах культуры, науки, образования, искусства, противодействии России как государству. На наш взгляд, русофобия сегодня как человеконенавистническая идеология направлена и против государства, и против человека, и против Русского мира в целом. Это серьёзный масштаб и серьёзное по намерениям преступное действие. И, безусловно, в нашем национальном законодательстве должен быть дан ответ и должна быть правовая оценка этому противоправному большому разноплановому явлению, которое фактически конвертируется в целый набор преступных и противоправных дискриминационных действий», – сказала Яровая.

В свою очередь, Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова более конкретно выступила за предание русофобии конкретной правовой оценки.

«Я считаю, что русофобия сегодня является самостоятельным составом преступления, имеющим все признаки общественно-опасного деяния. У нас есть статья за разжигание национальной ненависти, розни, но это особый квалифицирующий состав, который имеет под собой идеологические корни и огромные негативные последствия для личности, общества и государства. Поэтому, несмотря на то, что субъектом этого преступления будут как правило, иностранные граждане, проживающие на другой территории, мы имеем право выносить, и сегодня по уголовному кодексу, имеем право выносить заочный приговор. И пусть хотя бы в морально-нравственном плане сегодня, а завтра в правовом, они несут ответственность за этот неохолокост, за фашизм, который сегодня возрождается и может перевернуть мир», – призвала Москалькова.