В Петербурге уже не рады «Газпрому»

03.10.2022  13:29 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Дзен, Местная власть, Политика, Россия, Энергетика


Доходы Санкт-Петербурга упадут в 3,5 раза (на 220 миллиардов рублей)
из-за решения правительства забрать из региональных бюджетов половину налогов консолидированной группы налогоплательщиков (КГН), в которую входит «Газпром», с 2021 года зарегистрированный в северной столице.

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Доходы Санкт-Петербурга упадут в 3,5 раза (на 220 миллиардов рублей) из-за решения правительства забрать...

Об этом сегодня на заседании Совета Федерации заявил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«С началом строительства башни «Газпрома» в Санкт-Петербурге город несет значительные финансовые затраты на социальную, транспортную, инженерную инфраструктуру. В том числе – для поддержки и реализации будущих проектов «Газпрома».

Значимое сокращение доходов городского бюджета делает для Петербурга невозможной реализацию значимых инфраструктурных проектов, включая проекты для поддержки «Газпрома». Рушится надежда петербуржцев на динамичное развитие города», – сказал Беглов.

Он просит правительство РФ доработать подход к налогу на прибыль для участников КГН.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поддержала Беглова. Она заверила, что это не потому, что она сама выходец из Ленинграда. Проблема налогов КГН актуальна и для других регионов России, сказала спикер, и ее нужно решать «в ручном режиме».

«Петербург с советских времен держали на голодном пайке. И в России тоже денег никаких не дают. Город только-только стал подниматься», – сказала Матвиенко.

Ранее Беглов горячо приветствовал переезд «Газпрома» из Москвы в Петербург. Ожидалось, что корпорация вложит в экономику города 3 миллиарда рублей.

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