В Петербурге входят в моду «трудовые династии» – родственники чиновников Смольного трудоустраиваются на «околокультурные» хлебные места

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27-летний сын главы Комитета по печати и взаимодействию со СМИ Артем Владимирович Рябовол, любитель футбола, Эмиратов, Глеба Самойлова и Медузы* возглавил PR-отдел «Дома книги». Компанию ему составляют дети других чиновников Смольного.

Недавно сменивший собственников и заново «перестроенный» «Дом Книги» на Невском проспекте, кажется, стал неким пристанищем для родственников петербургских «сильных мира сего». Так, недавно стало известно, что отдел PR теперь возглавляет сын главы комитета по печати Смольного Владимира Рябовола Артем.

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До этого Артем Рябовол ранее являлся журналистом спортивной газеты «Спорт-Экспресс», а также активно публиковал стихи. Судя по его социальным сетям, он имеет разносторонние взгляды и вкусы. Артем Владимирович болеет за сборную Италии по футболу, отдыхать любит в Арабских Эмиратах, о чем охотно рассказывает, а среди его подписок можно найти как группы с красивыми девушками, так и подписку на признанной нежелательной организацией СМИ-иноагента «Медуза», творчество Эдуарда Лимонова, «оппозиционного» Самойлова из «Агаты Кристи» Глеба, вдохновляется творчеством «Мумий-Тролля» и так далее.

Как уже было сказано выше, отец Артема Рябовола – глава Комитета Смольного по печати и взаимодействую со СМИ Владимир Рябовол. Примечательно, Владимир Рябовол подводя итоги 2022 года, отдельно отмечал возвращение магазина «Дома книги» в исторический Дом Зингера на Невском проспекте. Собственно, вот и объяснение таким воодушевлением. Мало того, что сам магазин теперь, по факту, принадлежит фирме, аффилированной с городским комитетом имущественных отношений, так еще и стал отличным стартом для отпрысков.

Дело в том, что на кассах реконструированного «Дома книги» распространяется официальное издание книжного магазина, редактором которого указана Ангелина Рогальская. В то же время одна из подчиненных Владимира Рябовола, начальник отдела распространения печатной продукции, издательской и выставочной деятельности в Комитете по печати Смольного является Рогальская Марина Владиславовна, которая, как уже подтвердил «Деловой Петербург», является близкой родственницей Ангелины Рогальской.

На обновление книжного дома было выделено 200 млн рублей. Нужно отметить, что курировал работу вице-губернатор города Борис Пиотровский – сын директора Эрмитажа Михаила Питоровского.

Прошлой осенью сообщалось, что Смольный рассматривает возможность сотрудничества в сфере книготорговли с главой азербайджанской диаспоры в Петербурге Вагифом Мамишевым. Обсуждался вариант предоставления под проект Мамишева несколько бывших помещений Дома книги, в которых когда-то работали книжные магазины сети. Сам же Мамишев является близким другом и земляком губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.

Все эти факты как бы намекают на то, что при правлении губернатора Беглова в Санкт-Петербург вернулись своеобразные «дореволюционные традиции» – то ли «трудовые династии», то ли кумовство на высшем уровне.