В Петербурге зафиксировано первое ЧП с падением сосульки на человека

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В Центральном районе Северной столицы прохожий пострадал от упавшей на голову льдины. Как сообщают СМИ, на данный момент петербуржец находится в больнице.

Инцидент произошёл из-за некачественной уборки крыш коммунальными службами Смольного. Ранее Государственная административно-техническая инспекция уже проводила проверку. По результатам представители ведомства выявили ряд нарушений в качестве снегоуборочных работ. В ходе проверки в центре города ГАТИ выявила некачественную уборку на 87 из 250 крыш. По итогу коммунальные службы были оштрафованы на сумму более 2,2 миллиона рублей. Как сообщают журналисты, после инцидента коммунальщики начали спешно чистить кровлю.

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Напомним, ранее губернатор Александр Беглов сообщал о готовности Санкт-Петербурга к зиме. Однако результаты проверок наглядно демонстрируют, что это не так.