В Петербурге заговорили о кандидатуре нового губернатора

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Рейтинг нынешнего губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова опустился до критических показателей, градоначальник занял последнее место в рейтинге губернаторов России. Петербуржцы полагают о скором увольнении чиновника.

И без того низкий уровень доверия подорвали снежно-мусорный коллапс, провал транспортной реформы и рост заболеваемости в Петербурге. Александр Беглов стал самым низкорейтинговым губернатором страны. Петербуржцы подозревают, что до конца срока он не досидит и принялись подыскивать замену.

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Председатель исполкома патриотического общественного движения «Культурная столица – Культурная страна» Олег Мазур опубликовал список кандидатов, которые могут заменить Беглова, разделив их на три категории: ожидаемые претенденты, имитирующие или технические, а также неявные.

Петербуржцы хотят видеть в кресле градоначальника системного, технологичного в решениях, антикризисного менеджера, опытного переговорщика, умеющего руководить командой и адекватно воспринимать критику горожан.

«Ясно одно, в период обострения геополитической ситуации вокруг России уже недостаточно быть просто верным. Надо быть умелым и оперативным», – отметил Олег Мазур.

Он считает наиболее подходящими кандидатурами первого зампреда Совфеда Андрея Турчака, замглавы администрации президента РФ Дмитрия Козака, губернатора Ленобласти Александра Дрозденко, заместителя нынешнего градоначальника Петербурга Максима Соколова и главу местного ЗакСа Александра Бельского.

Во второй группе претендентов оказались губернатор Калининградской области Антон Алиханов, гендиректор акционерного общества «Дом.РФ» Виталий Мутко, замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов, российский омбудсмен Татьяна Москалькова, вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Линченко и замглавы Минобороны РФ Тимур Иванов.

Неожиданными кандидатам стали губернатор Тульской области Алексей Дюмин, зампреды российского правительства Дмитрий Григоренко и Дмитрий Чернышенко, а также президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.

Стоит отметить, что замену Александру Беглову обсуждают неспроста и не впервые, так как с каждым днем градоначальник «радует» петербуржцев очередным провалом. Жители города хотят оставить Беглова «усатым» прошлым, надеясь на альтернативу.

За последние несколько месяцев градоначальник умудрился несколько раз опозориться на всю страну, при этом выставляя Петербург в негативном свете. Горы мусора, крысы, сугробы, наледь, угрожающие сосули на крышах, разрушающиеся памятники архитектуры и многие другие коммунальные проблемы стали поводом публичного негодования петербуржцев.