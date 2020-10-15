15.10.2020, Запорожье, Максим Карпенко
 
Запорожье, Политика, Украина
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В пику нацистам запорожцы вышли с красными флагами


14 октября, когда на Украине на официальном уровне праздновали «День защитника», а праворадикалы отмечали годовщину основания УПА, в Запорожье местные жители почтили память погибших в годы Великой Отечественной Войны при освобождении города от немецко-фашистских захватчиков.

Об этом «ПолитНавигатору» сообщил бывший политзаключенный, журналист Павел Волков.

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По его словам, полиция запретила участникам разворачивать флаги, потому что на них якобы была изображена коммунистическая символика. Тем не менее, само мероприятие прошло без провокаций.

«День освобождения Запорожья. Организация «Полк Победы» вместе с участником Сталинградской битвы Александрой Семеновной Скрипнюк и сыном легендарного комбата Алексея Ерёменко осуществили автопробег по городу и возложили цветы к памятникам ВОВ – освободителю Запорожья танкисту Николаю Яценко, мемориалу комбату Еременко на Аллее Славы, монументу «Скорбящая мать», мемориалу форсирования Днепра «Переправа» и памятнику воинам-автомобилистам.

Было около 15 авто, несмотря на утро буднего дня. Полиция запретила разворачивать во время автопробега флаги организации «Полк Победы» и флаги «75 лет Победы» на основании того, что там якобы изображена коммунистическая символика. Коммунистической символики на флагах не было, но организаторы решили не идти на конфликт с полицией, чтобы провести мероприятие по графику и без эксцессов. Провокаций со стороны праворадикалов не было», – рассказал Волков.


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