В Питере детище Собчака оштрафовано за подрывную деятельность

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Европейский университет в Санкт-Петербурге (ЕУСПб) оштрафован на 70 тысяч рублей по статье об участии в деятельности «нежелательной организации».

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает «Коммерснат».

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Соответствующее решение вынес вчера Дзержинский районный суд, рассмотревший два административных дела в отношении ЕУСПБ. Поводом стали восемь книг, изданных при поддержке Фонда Сороса и Института Кеннана – структур, признанных в РФ нежелательными организациями.

Это не первый скандал в негосударственном вузе, который был учрежден в 1994 году при поддержке мэра Анатолия Собчака. Так, в 2007 году университет подвергся критике со стороны депутатов Госдумы от «Единой России» из-за программы по обучению наблюдателей на выборах. Тогда парламентарии усмотрели в ней «прямое иностранное вмешательство» и нарушение учебным учреждением лицензионной деятельности.

В 2016 году Рособрнадзор приостановил действие госаккредитации университета, позволяющей выдавать дипломы установленного Минобрнауки образца. В том же году там прошла еще одна проверка, в результате которой Рособрнадзор объявил о приостановке лицензии университета, запретив ЕУСПб заниматься образовательной деятельностью.

«Неофициально руководство учебного заведения связывало эти события с политикой, поскольку учебное заведение прочно ассоциируется с либеральной идеологией», – отмечается в статье.

В суде представители ответчика оправдывались, что запрещенные книги хранились в закрытом фонде и не выдавались на руки. Кроме того, со стороны вуза были предоставлены скриншоты страниц сайта Российской национальной библиотеки, где хранятся те же книги. Примечательно, что изъятые из университетской библиотеки книги изданы при поддержке Министерства образования, на что обратили внимание адвокаты ответчика.