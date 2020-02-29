В Питере к маршу Немцова присоединилась меджлисовская поддержка

29.02.2020, Санкт-Петербург, Михаил Рябов

В Санкт-Петербурге акция в память о Борисе Немцове оказалась более малолюдной, чем в Москве: в Северной столице манифестация либералов собрала менее 2000 человек, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В отличие от Москвы, на акции не было украинских флагов, зато присутствовали представители группы поддержки меджлисовцев с символикой – каждый месяц они проводят в Питере акции с требованием освобождения арестованных на полуострове экстремистов и исламистов из числа «хизбов».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости