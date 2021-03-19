В Питере либералы вышли на пикет в поддержку украинских экстремистов

19.03.2021, Санкт-Петербург, Максим Карпенко

Новости Украины

Российские либералы безнаказанно продолжают проведение в Санкт-Петербурге пикетов с оскорблениями президента Владимира Путина, оспариванием территориальной целостности РФ и в поддержку украинских экстремистов.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», участники акции растянулись вдоль Невского проспекта, в руках у них были плакаты и флаги Украины.

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На плакатах – лозунги с осуждением «аннексии» Крыма, обвинения в нарушении Конституции РФ, и войне против Украины. Также на одном из плакатов президент России Владимир Путин был сравнен с нацистским преступником Адольфом Гитлером, а возвращение Крыма с аншлюсом Австрии.

По словам еще одного участника, Ильи Ткаченко, полиция задержала только одного из пикетчиков – меджлисовца Асана Мумджи: «Во время акции на Невском проспекте задержали сторонника мирного сопротивления СПб Асана Мумджи. Его доставили в 78-й отдел полиции и вменили ст. 8.6.1 КоАП Санкт-Петербурга (нарушение режима самоизоляции). Очевидно, пикетчик с плакатом, характеризующим личность Путина, особенно опасен в плане распространения коронавируса. После задержания Асана акция продолжилась».