В Питере начались задержания исполнителей теракта

Михаил Рябов.  
02.04.2023 23:48
  (Мск) , Москва
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Дзен, Россия, Санкт-Петербург, Терроризм


В Питере задержали Дарью Трепову 1997 года рождения. Предварительно это она принесла бюст Владлена Татарского в кафе на встречу с военкором. По одной из версий, внутри скульптуры было спрятано взрывное устройство.


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Трепова – феминистка, работница магазина секонд-хенда, в прошлом году задерживалась полицией за участие в акции против СВО и отсидела 10 суток. У правоохранителей фигурировала в списках навальнистов.

Под подозрением и муж Треповой – Дмитрий Рылов. О его местонахождении пока не известно, однако сообщалось о том, что силовики провели обыск в квартире, где проживала пара.

Незадолго до нового года западные посольства в Москве проводили инструктаж руководства феминистического движения, которое известно заукраинскими акциями.

На Украине ожидаемо причастность к теракту отрицают.

В результате взрыва 25 пострадавших. 19 из них — госпитализированы, четверо — в тяжелом состоянии.

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