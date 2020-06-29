29.06.2020, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Выборы, Конфликт, Кризис, Общество, Политика, Россия, Скандал
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В Питере не дали развернуть флаги белорусским националистам


Полиция не позволила белорусским националистам провести акцию в Санкт-Петербурге.

Об этом сообщает белорусское оппозиционное информагентство Tut.by, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас есть люди с российскими паспортами, они направляли официальный запрос в посольство на проведение пикета. Им ответили, что до 29-го все массовые мероприятия запрещены из-за эпидситуации.

Число и время в этом запросе не стояло. Но была цель сделать цепь в масках и перчатках, как положено», — рассказала белоруска Анастасия.

Когда первые участники стали собираться в сквере у белорусского посольства, им приказала разойтись полиция, «поскольку они готовят спецоперацию».

Участники несостоявшейся акции говорят, что продолжат попытки согласовать пикет с властями города. В нем планируют принять участие около 100 человек.


Белорусские националисты сейчас проводят акции против политических репрессий во многих странах Европы и мира.

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