В Питере не дали развернуть флаги белорусским националистам
Полиция не позволила белорусским националистам провести акцию в Санкт-Петербурге.
Об этом сообщает белорусское оппозиционное информагентство Tut.by, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«У нас есть люди с российскими паспортами, они направляли официальный запрос в посольство на проведение пикета. Им ответили, что до 29-го все массовые мероприятия запрещены из-за эпидситуации.
Число и время в этом запросе не стояло. Но была цель сделать цепь в масках и перчатках, как положено», — рассказала белоруска Анастасия.
Когда первые участники стали собираться в сквере у белорусского посольства, им приказала разойтись полиция, «поскольку они готовят спецоперацию».
Участники несостоявшейся акции говорят, что продолжат попытки согласовать пикет с властями города. В нем планируют принять участие около 100 человек.
Белорусские националисты сейчас проводят акции против политических репрессий во многих странах Европы и мира.
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