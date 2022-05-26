В Питере не поздоровилось пикетчику с антипутинским плакатом

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В Санкт-Петербурге у Гостиного двора неизвестный вырвал у пикетчика антиправительственный плакат и порвал его на глазах протестующего.

Об этом сообщает поддерживающий либералов ресурс «Sota», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Участник одиночного пикета держал в руках плакат, в который попытался по максимуму вместить антироссийские призывы: «Кто у власти 22 года, тот диктатор и позор народа», об отсутствии «свободы СМИ» и «Свободу Алексею Навальному и Вике Петровой».

Сначала нарушителя предупредили, что вызовут полицию. Однако позже мужчина вырвал плакат из рук пикетчика и порвал его. «Оппозиционер» в ответ тут же сам начал звать полицию, однако неизвестный к тому времени уже скрылся.