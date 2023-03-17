В Питере отправлен за решетку спонсор ВСУ

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Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга отправил под арест мужчину, обвиняемого в финансировании ВСУ.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», передает признанный в РФ иноагентом либеральный портал «Сота».

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Игорь Сиомик подозревается в преступлении, предусмотренном ч.1.1 ст.205.1 УК РФ («Содействие террористической деятельности»).

«01.10.2022 по 14.03.2023 Сиомик […] вел электронную переписку с неустановленными лицами, представляющими интересы вооруженных сил Украины и радикальных националистических организаций в целях оказания материальной помощи и финансирования указанных организаций», — говорится в решении суда.

Сиомик признал свою вину и попросил избрать ему меру пресечения, не связанную с арестом.

Тем менее суд отправил его в СИЗО на два месяца.